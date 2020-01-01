Марченко вышел в четвертьфинал турнира АТР в Кимпере

Украинский теннисист обыграл третьего сеянного француза Баррера.

Украинский теннисист Илья Марченко прошел в четвертьфинал турнира ATP Challenger во французском Кимпере.

Во втором раунде Марченко без проблем в двух сетах обыграл сеянного под третьим номером француза Грегуара Баррера со счетом 6:3, 6:2. В матче, который длился немногим более часа, Марченко выиграл четыре брейк-пойнта и отдал только один гейм на своих подачах.

В четвертьфинале украинец сыграет против победителя матча между французом Бенжаменом Бонзи и немецким теннисистом Янником Маденом.

Ранее сообщалось о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на турнире WTA в Дубае 7-14 марта.