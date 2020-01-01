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Стаховский сыграет на турнире ATP перед Australian Open

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Украинец заявлен на турнир в Мельбурне.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский заявлен на турнир ATP Murray River Open, который пройдет перед Australian Open, сообщает Twitter-аккаунт Entry List Updates.

По информации источника, Стаховский попал в число участников турнира после того, как организаторы приняли решение о расширении стартового списка до 56 теннисистов и отмены квалификации.

Турнир Murray River Open пройдет с 1 по 7 февраля. Первым сеянным в нем стал 14-й номер мирового рейтинга, экс-седьмая ракетка мира, бельгийский теннисист Давид Гоффен.

Напоминаем, что украинская теннисистка Даяна Ястремская сегодня подала апелляцию на решение ITF отстранить её от участия в соревнованиях из-за положительного допинг-теста.

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Теги: Сергей Стаховский, ATP, Давид Гоффен
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