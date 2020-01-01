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Ястремская подала апелляцию на отстранение от соревнований

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Вторая ракетка Украины надеется сыграть на Australian Open.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на отстранение ее от участия в соревнований, сообщает официальный сайт CAS.

По информации источника, Ястремская намерена оспорить решение Независимого трибунала ITF отстранить ее от участия в соревнованиях и таким образом получить возможность выступить на турнире Australian Open.

Стороны договорились о рассмотрении апелляции по ускоренной процедуре. Таким образом решение CAS примет до 3 февраля.

Напоминаем, что Даяну Ястремскую отстранили от соревнований после того, как в ее допинг-тесте обнаружили запрещенное вещество.

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Теги: Даяна Ястремская, допинг, отстранение, Спортивный арбитражный суд
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