Марченко вышел во второй раунд турнира АТР во Франции

Украинский теннисист обыграл представителя хозяев корта.

Украинский теннисист Илья Марченко прошел во второй раунд турнира серии ATP Challenger во французском Кимпере.

В первом раунде Марченко обыграл французского теннисиста Артюра Казо в двух сетах со счетом 6:4, 7:5. Украинский теннисист в матче, который длился полтора часа, оформил три брейк-пойнта их трех, в то время, как его оппонент — один из одного.

Во втором раунде Марченко сыграет против еще одного француза, третьего номера посева, Грегуара Баррера, который обыграл своего соотечественника Юго Гастона со счетом 6:3, 6:4.

Ранее сообщалось о том, что украинская теннисистка Катарина Завацкая прошла во второй раунд турнира ITF в Андрезье-Бутеоне.