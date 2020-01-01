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Марченко вышел во второй раунд турнира АТР во Франции

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Украинский теннисист обыграл представителя хозяев корта.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Украинский теннисист Илья Марченко прошел во второй раунд турнира серии ATP Challenger во французском Кимпере.

В первом раунде Марченко обыграл французского теннисиста Артюра Казо в двух сетах со счетом 6:4, 7:5. Украинский теннисист в матче, который длился полтора часа, оформил три брейк-пойнта их трех, в то время, как его оппонент — один из одного.

Во втором раунде Марченко сыграет против еще одного француза, третьего номера посева, Грегуара Баррера, который обыграл своего соотечественника Юго Гастона со счетом 6:3, 6:4.

Ранее сообщалось о том, что украинская теннисистка Катарина Завацкая прошла во второй раунд турнира ITF в Андрезье-Бутеоне.

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Теги: ATP, Илья Марченко
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