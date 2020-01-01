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Завацкая прошла во второй круг турнира ITF во Франции

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Украинская теннисистка без проблем обыграла итальянку Гатто-Монтиконе.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
Getty Images

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прошла во второй круг турнира ITF во французском Андрезье-Бутеоне.

В первом раунде Завацкая без проблем обыграла итальянскую теннисистку Джулию Гатто-Монтиконе в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Матч длился немногим более часа и стал четвертой встречей этих теннисисток с 2018 года.

Во втором раунде соперницей Завацкой будет Виктория Хименес из Андорры, которая в первом матче обыграла китаянку Лю Цзяцзин со счетом 7:6, 6:4.

Напоминаем, что во Франции сейчас также играет украинский теннисист Илья Марченко, который пробился в основную сетку турнира в Кимпере.

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Теги: ITF, Катарина Завацкая
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