Завацкая прошла во второй круг турнира ITF во Франции

Украинская теннисистка без проблем обыграла итальянку Гатто-Монтиконе.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прошла во второй круг турнира ITF во французском Андрезье-Бутеоне.

В первом раунде Завацкая без проблем обыграла итальянскую теннисистку Джулию Гатто-Монтиконе в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Матч длился немногим более часа и стал четвертой встречей этих теннисисток с 2018 года.

Во втором раунде соперницей Завацкой будет Виктория Хименес из Андорры, которая в первом матче обыграла китаянку Лю Цзяцзин со счетом 7:6, 6:4.

Напоминаем, что во Франции сейчас также играет украинский теннисист Илья Марченко, который пробился в основную сетку турнира в Кимпере.