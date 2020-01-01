Стаховский о COVID-19 в Австралии: Люди себя чувствуют свободными
Украинский теннисист отправился в Мельбурн на Australian Open.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский отмечает, что в Австралии нет серьезных проблем с COVID-19. Об этом он заявил в эфире “Сніданок з 1+1“.
Теннисист на данный момент находится на 14-дневном карантине накануне старта Australian Open.
“В Австралии побороли коронавирус, и его здесь нет активного – он не распространяется. Люди ходят без масок, все открыто – кинотеатры, рестораны, полная свобода.
Это, наверное, единственная страна в мире, которая сейчас полностью неизолированная, и люди себя чувствуют свободными“, - отметил он.
Известно, что в Австралии за все время было зафиксировано 28779 случаев заражения COVID-19.
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