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Стаховский о COVID-19 в Австралии: Люди себя чувствуют свободными

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Украинский теннисист отправился в Мельбурн на Australian Open.
Стаховский о COVID-19 в Австралии: Люди себя чувствуют свободными
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский отмечает, что в Австралии нет серьезных проблем с COVID-19. Об этом он заявил в эфире “Сніданок з 1+1“.

Теннисист на данный момент находится на 14-дневном карантине накануне старта Australian Open.

“В Австралии побороли коронавирус, и его здесь нет активного – он не распространяется. Люди ходят без масок, все открыто – кинотеатры, рестораны, полная свобода.

Это, наверное, единственная страна в мире, которая сейчас полностью неизолированная, и люди себя чувствуют свободными“, - отметил он.

Известно, что в Австралии за все время было зафиксировано 28779 случаев заражения COVID-19.

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Теги: COVID-19, Australian Open
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