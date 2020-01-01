Переключиться на мобильную версию

Еще один теннисист отказался от Australian Open

Комментариев: 0
Стив Джонсон не примет участия в Открытом чемпионате Австралии.
Еще один теннисист отказался от Australian Open
Getty Images

Американский теннисист, 75-я ракетка мира, Стив Джонсон принял решение отказаться от участия в турнире Australian Open 2021, который стартует 8 февраля. 

Несмотря на то, что у американца была возможность тренироваться во время 14-дневного карантина в Мельбурне, он решил покинуть Австралию и пропустить турнир Большого шлема. На его месте окажется “лаки-лузер“ Микаэль Торпегор.

Причины, по которых Джонсон отказался от турнира, неизвестны. По словам канадской журналистки Стэфани Майлз, у теннисиста были на то личные мотивы.

Ранее сообщалось, что в Открытом чемпионате Австралии не поучаствует экс-первая ракетка мира Энди Маррей.

Поделись:
Теги: Стив Джонсон, теннис, Australian Open, ATP
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь