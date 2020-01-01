Еще один теннисист отказался от Australian Open

Стив Джонсон не примет участия в Открытом чемпионате Австралии.

Американский теннисист, 75-я ракетка мира, Стив Джонсон принял решение отказаться от участия в турнире Australian Open 2021, который стартует 8 февраля.

Несмотря на то, что у американца была возможность тренироваться во время 14-дневного карантина в Мельбурне, он решил покинуть Австралию и пропустить турнир Большого шлема. На его месте окажется “лаки-лузер“ Микаэль Торпегор.

Причины, по которых Джонсон отказался от турнира, неизвестны. По словам канадской журналистки Стэфани Майлз, у теннисиста были на то личные мотивы.

Ранее сообщалось, что в Открытом чемпионате Австралии не поучаствует экс-первая ракетка мира Энди Маррей.