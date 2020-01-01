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Марченко узнал имя следующего соперника

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В первом туре основной сетки украинец сыграет против обладателя "wild card".
Марченко узнал имя следующего соперника
Getty Images

После победы на старте квалификации челленджера в Кемпере (Франция) украинский теннисист Илья Марченко вышел в основную сетку турнира.

В первом круге основной сетки турнира серии ATP Challenger Tour во французском Кемпере украинец сыграет с 741-м номером рейтинга ATP 18-летним Артуром Казо.

Стоит отметить, что француз попал на турнир благодаря “wild card“.

Поединок состоится завтра, 26 января, в 14:30.

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Теги: Илья Марченко, ATP
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