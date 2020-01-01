Марченко пробился в основную сетку Челленджера в Кемпере
Украинский теннисист Илья Марченко одержал победу на старте квалификации челленджера в Кемпере (Франция).
В матче за выход в основную сетку украинец обыграл Ву Тун-Лина (Китайский Тайбэй).
Поединок длился 2 часа 14 минут. За это время Марченко реализовал шесть брейк-пойнтов из 13-ти, Тунг-Лин – три из пяти. Украинец 16 раз подал навылет и один раз ошибся на подаче, а его соперник выполнил 10 эйсов при двух двойных ошибках.
ATP Challenger Tour, Кемпер, Франция
Квалификация. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Ву Тун-Лин (Китайский Тайбэй) – 6:3, 6:7(5), 6:1
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