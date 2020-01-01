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Марченко вышел во второй раунд Челленджера во Франции

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Украинский теннисист обыграл француза Куэнана.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Украинский теннисист Илья Марченко вышел во второй раунд квалификации турнира ATP Challenger во французском Кимпере.

В первом раунде Марченко в двух сетах обыграл Сеана  Куэнана из Франции со счетом 6:4, 6:2. На счету украинского теннисиста три реализованных брейкпойнта из семи и один отыгранный брейкпойнт на своей подаче.

Во втором раунде квалификации Марченко сыграет против У Тунлиня из Тайваня, который обыграл немца Юлиана Ленца в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:1.

Напоминаем, что британский теннисист Энди Маррей не выступит на Australian Open из-за того, что не успеет пройти карантин после того, как переболел коронавирусом.

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Теги: ATP, Челленджер, Илья Марченко
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