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Костюк выступит в турнире WTA перед Australian Open

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Украинка вошла в число участниц турнира WTA для теннисисток в карантине.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк выступит на турнире WTA для спортсменок, заявленных на Australian Open, которые были на строгом карантине, сообщает Большой теннис Украины.

Турнир состоится с 3 по 7 февраля в Мельбурне. По количеству рейтинговых очков и размеру призовых он будет соответствовать категории WTA-500. Всего в этом турнире выступять 28 теннисисток, которые будут играть только в одиночном разряде.

Напоминаем, что Женская теннисная ассоциация приняла решение  организовать перед  Australian Open отдельный турнир для теннисисток, которые проходили строгий карантин из-за того, что на их рейсах летели пассажиры, больные коронавирусом.

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Теги: Australian Open, WTA, коронавирус, карантин, Марта Костюк
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