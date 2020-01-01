Костюк выступит в турнире WTA перед Australian Open

Украинка вошла в число участниц турнира WTA для теннисисток в карантине.

Украинская теннисистка Марта Костюк выступит на турнире WTA для спортсменок, заявленных на Australian Open, которые были на строгом карантине, сообщает Большой теннис Украины.

Турнир состоится с 3 по 7 февраля в Мельбурне. По количеству рейтинговых очков и размеру призовых он будет соответствовать категории WTA-500. Всего в этом турнире выступять 28 теннисисток, которые будут играть только в одиночном разряде.

Напоминаем, что Женская теннисная ассоциация приняла решение организовать перед Australian Open отдельный турнир для теннисисток, которые проходили строгий карантин из-за того, что на их рейсах летели пассажиры, больные коронавирусом.