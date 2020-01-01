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Барти: Начало сезона будет сложным

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Первая ракетка мира возвращается после почти годичного перерыва.
Эшли Барти
Эшли Барти
Getty Images

Австралийка Эшли Барти в Australian Open возвращается в мировой тур после почти годичного перерыва из-за коронавируса и проблем со здоровьем.

По словам первой ракетки мира, пока она не ожидает, что сможет выиграть первый турнир Большого Шлема в сезоне.

«Очевидно, я год не играла в теннис и начало сезона будет сложным. Но я надеюсь, что этот сезон будет полноценным и потому не буду паниковать, если не получится хорошо начать. Я просто попробую показать лучшее, на что способна и будь, что будет. Если от меня ожидают победы в Australian Open — имеют право, но я пока не рассчитываю на победу», - приводит слова Барти издание Tennishead.

Перед стартом Australian Open Барти сыграет в выставочном турнире, который пройдет 29 января.

Напоминаем, что WTA собирается организовать турнир для теннисисток, которые перед Australian Open вынуждены проходить строгий карантин после того, как летели вместе с больными коронавирусом пассажирами. 

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Теги: Australian Open, Эшли Барти
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