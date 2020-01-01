WTA организует турнир для теннисисток на карантине

Соревнования пройдут перед началом Australian Open.

Женская теннисная ассоциация организует турнир для спортсменок, которые вынужденно находятся на строгом карантине, сообщает в своем Twitter-аккаунте эксперт Парса Немати.

По информации источника, турнир состоится перед началом Australian Open, с 3 по 7 февраля. В нем смогут участвовать только теннисистки, которые были отправлены на строгий карантин из-за того, что на рейсах, которыми они прилетели в Австралию, были больные коронавирусом пассажиры.

Турнир пройдет только в одиночном разряде. Всего в нем примут участие 28 теннисисток.

Ранее сообщалось о том, что Australian Open пропустит экс-первая ракетка мира Энди Маррей, который ранее переболел коронавирусом и не успеет пройти карантин.