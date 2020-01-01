Переключиться на мобильную версию

WTA организует турнир для теннисисток на карантине

Комментариев: 0
Соревнования пройдут перед началом Australian Open.
WTA
WTA
Getty Images

Женская теннисная ассоциация организует турнир для спортсменок, которые вынужденно находятся на строгом карантине, сообщает в своем Twitter-аккаунте эксперт Парса Немати.

По информации источника, турнир состоится перед началом Australian Open, с 3 по 7 февраля. В нем смогут участвовать только теннисистки, которые были отправлены на строгий карантин из-за того, что на рейсах, которыми они прилетели в Австралию, были больные коронавирусом пассажиры.

Турнир пройдет только в одиночном разряде. Всего в нем примут участие 28 теннисисток.

Ранее сообщалось о том, что Australian Open пропустит экс-первая ракетка мира Энди Маррей, который ранее переболел коронавирусом и не успеет пройти карантин.

Поделись:
Теги: Australian Open, WTA, карантин, турнир
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь