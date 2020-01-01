Трибунал отклонил ходатайство Ястремской по поводу отстранения от игр

Даяна Ястремская не сможет возобновить выступления в турнирах.

Независимый Трибунал отклонил ходатайство украинской теннисистки Даяны Ястремской по поводу временного отстранения от игр, сообщает Большой теннис Украины.

По информации источника, Трибунал оставил в силе запрет Ястремской выступать на время разбирательств по поводу нарушения антидопинговых правил.

Это решение Ястремская имеет право обжаловать в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Напоминаем, что в начале января стало известно о том, что Ястремская сдала положительный тест на допинг.