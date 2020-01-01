Снигур прошла во второй раунд турнира в ОАЭ

Восьмая ракетка Украины уверенно обыграла теннисистку из Хорватии.

Восьмая ракетка Украины Дарья Снигур с победы начала турнир ITF в Эль-Фуджайра, ОАЭ.

В первом раунде Снигур играла против хорватской теннисистки Терезы Мрдежи. Матч, который длился полтора часа, украинка уверенно выиграла со счетом 6:4, 6:3, отдав на своих подачах лишь три гейма и выиграв пять брейк-пойнтов из пяти.

Во втором раунде соперницей Снигур станет швейцарка Леони Кунг, которая также в двух сетах обыграла венгерскую теннисистку Реку-Луцу Яни. Победительница этого матча в четвертьфинале будет играть против победительницы игры между Лян Еньсюо из Тайваня и испанкой Кристиной Буксой.

В этом году Дарья Снигур дебютировала на Australian Open, однако не смогла пройти квалификацию.