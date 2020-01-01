Двое участников Australian Open сдали положительные тесты на коронавирус

Также положительный тест сдал неиграющий участник турнира.

Двое теннисистов среди заявленных на турнир Большого Шлема Australian Open сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Tennis Majors.

Имена заболевших не называются. Известно лишь то, что это теннисистка в возрасте старше 20 лет и теннисист старше 30 лет.

Также сообщается о том, что положительный тест сдал один из неиграющих участников турнира.

Кроме того, два положительных теста, сданных ранее, были пересмотрены, поскольку стало известно, что сдавшие их переболели коронавирусом до того.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о мерах безопасности, которые организаторы Australian Open приняли для обеспечения возможности тренироваться.