Свитолина заявлена на три турнира после Australian Open
Стал известен предварительный график первой ракетки Украины.
Украинская теннисистка Элина Свитолина заявлена на три турнира, которые пройдут после Australian Open, сообщает Большой теннис Украины.
С 1 по 6 марта Свитолина будет выступать на турнире в Дохе. Сразу после него — на турнире, который пройдет с 7 по 13 марта в Абу-Даби. А с 23 марта по 3 апреля первая ракетка Украины будет выступать в США на турнире, который пройдет в Майами, Флорида.
Сейчас Свитолина в Мельбурне готовится к старту первого турнира Большого Шлема в сезоне Australian Open. Ранее она рассказала, как организаторы обеспечивают безопасное проведение тренировок.
Полная версия правил