Переключиться на мобильную версию

Свитолина заявлена на три турнира после Australian Open

Комментариев: 0
Стал известен предварительный график первой ракетки Украины.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявлена на три турнира, которые пройдут после Australian Open, сообщает Большой теннис Украины.

С 1 по 6 марта Свитолина будет выступать на турнире в Дохе. Сразу после него — на турнире, который пройдет с 7 по 13 марта в Абу-Даби. А с 23 марта по 3 апреля первая ракетка Украины будет выступать в США на турнире, который пройдет в Майами, Флорида.

Сейчас Свитолина в Мельбурне готовится к старту первого турнира Большого Шлема в сезоне Australian Open. Ранее она рассказала, как организаторы обеспечивают безопасное проведение тренировок.

Поделись:
Теги: Элина Свитолина, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь