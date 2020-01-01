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Свитолина: Люди встречают, провожают, везде тебя сопровождают

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Первая ракетка Украины рассказала о том, как прошла первая тренировка в Австралии.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисиситка Элина Свитолина рассказала о том, как прошла её первая тренировка в Мельбурне перед турниром Большого Шлема Australian Open.

По словам Свитолиной, организаторы сделали все для того, чтобы тренировки были безопасными.

"Условия в принципе хорошие, там сразу же сделано все: люди встречают, провожают, везде тебя сопровождают. Приезжаешь и сразу идешь на корт, там уже сидит человек, который следит за условиями. Есть люди, которые все убирают, тебя сопровождают даже в туалет. Для каждой команды есть тренажерные "залы": одна комната – кардио, другая – для силовых тренировок. Каждый день ты выбираешь, что будешь делать сегодня", - приводит слова Свитолиной Большой теннис Украины.

Ранее сообщалось о том, что организаторы Australian Open рассматривают вариант создания "пузыря в пузыре" для спортсменов, который прилетели одними рейсами с больными коронавирусом пассажирами.

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Теги: Элина Свитолина, Коронавирус, Australian Open
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