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Джокович потребовал равных условий для всех участников Australian Open

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Сербский теннисист написал организаторам турнира письмо с рядом требований .
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович написал организаторам Australian Open письмо, в котором потребовал равного отношения ко всем теннисистам, сообщает Raquetc.

В своем письме Джокович утверждает, что можно организовать тренировки для тех теннисистов, которые были отправлены на двухнедельную самоизоляцию после того, как на рейсах, которыми они прилетели в Австралию, были выявлены больные коронавирусом.

В частности, Джокович потребовал часто и регулярно проводить тестирование игроков на самоизоляции и, в случае отрицательных результатов, сократить время карантина, а также обеспечить теннисистов всем необходимым для тренировок в номерах и улучшить качество питания.

Организаторы Australian Open пока не прокомментировали письмо первой ракетки мира.

Напоминаем, что в число теннисистов, отправленных на самоизоляцию, попал первая ракетка Украины Сергей Стаховский. 

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Теги: Новак Джокович, карантин, коронавирус, Australia Open
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