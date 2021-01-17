Джокович потребовал равных условий для всех участников Australian Open

Сербский теннисист написал организаторам турнира письмо с рядом требований .

Сербский теннисист Новак Джокович написал организаторам Australian Open письмо, в котором потребовал равного отношения ко всем теннисистам, сообщает Raquetc.

В своем письме Джокович утверждает, что можно организовать тренировки для тех теннисистов, которые были отправлены на двухнедельную самоизоляцию после того, как на рейсах, которыми они прилетели в Австралию, были выявлены больные коронавирусом.

В частности, Джокович потребовал часто и регулярно проводить тестирование игроков на самоизоляции и, в случае отрицательных результатов, сократить время карантина, а также обеспечить теннисистов всем необходимым для тренировок в номерах и улучшить качество питания.

Организаторы Australian Open пока не прокомментировали письмо первой ракетки мира.

Напоминаем, что в число теннисистов, отправленных на самоизоляцию, попал первая ракетка Украины Сергей Стаховский.