Организаторы Australian Open предложили создать пузырь внутри пузыря

Так теннисисты с "зараженных" рейсов, которые сдали отрицательные тесты, смогут тренироваться.

Организаторы первого турнира Большого Шлема в сезоне Australian Open предложили идею, которая может позволить тренироваться всем теннисистам, сообщает Raquetc.

Идея состоит в том, чтобы теннисисты, которые прилетели "зараженными" коронавирусом рейсами, могли тренироваться, находясь на двухнедельном карантине.

"Они думают создать пузырь внутри пузыря, чтобы игроки, которые сдают отрицательные тесты, могли тренироваться. Нам сказали, что такой вариант рассмотрят, однако это будет нелегко", - сказал португальский теннисист Фредерику Силва, один из тех, кого отправили на двухнедельный карантин.

Всего на самоизоляцию в гостиничные номера были отправлены 72 теннисиста. В их числе — первая ракетка Украины Сергей Стаховский.