Стаховский проведет две недели на самоизоляции

Украинский теннисист подтвердил, что на его рейсе в Мельбурн был больной коронавирусом.

Украинский теннисист Сергей Стаховский отправится на двухнедельный карантин без возможности тренироваться, сообщает Большой теннис Украины.

По информации источника, Стаховский подтвердил, что на борту самолета, которым он летел на турнир Australian Open, находился пассажир, который по прилете стал положительный тест на коронавирус.

Организаторы турнира ранее сообщали о том, что все пассажиры рейсов, на которых выявили больных, будут отправлены на двухнедельный карантин, в течение которого не смогут покидать свои гостиничные номера.

Ранее сообщалось о том, что теннисисты собирались устроить протест против коронавирусных правил на Australian Open.