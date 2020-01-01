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Флипкенс: Всех нужно отправить на карантин или перенести Australian Open

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Бельгийская теннисистка считает, что две недели без тренировок — ненормально.
Кирстен Флипкенс
Кирстен Флипкенс
Getty Images

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс прокомментировала ситуацию с положительными коронавирусными тестами у пассажиров рейсов, которыми прилетели участники Australian Open,

По мнению Флипкенс, держать спортсменов в номерах без возможности тренироваться — неправильно.

“Я не летела одним из “зараженных” рейсов, но по-хорошему надо или поместить всех игроков, которіе прилетели в Австралию, на двухнедельный карантин, или перенести Australian Open на неделю. Две недели в номерах без возможности тренироваться — это ненормально”, - написала Флипкенс в своем Twitter-аккаунте.

Напоминаем, что на строгий карантин отправили украинскую теннисистку Марту Костюк, которая летела одним рейсом с пассажиром, который сдал положительный коронавирусный тест.

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Теги: коронавирус, Australian Open, Кирстен Флипкенс
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