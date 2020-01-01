Переключиться на мобильную версию

Участники Australian Open хотели устроить протест из-за карантинных правил

Комментариев: 0
Некоторые теннисисты не согласны с требованиями безопасности.
Australian Open
Australian Open
Getty Images

Несколько теннисистов, участвующих в Australian Open, попытались нарушить правила карантина во время турнира, написал в своем Twitter-аккаунте журналист Лука Фьорино.

По информации источника теннисистов разозлила фотография Наоми Осаки, которая находится в Аделаиде и уже тренируется. Из-за этого другие теннисисты были готовы объявить бойкот.

Однако, организаторы Australian Open сообщили о том, что в разных штатах Австралии карантинные правила и ограничения различаются. Поэтому в Аделаиду теннисисты могли привезти больше членов команды.

Также сообщается о том, что некоторые игроки недовольны долгими очередями на сдачу коронавирусных тестов, велотренажерами не во всех номерах.

Ранее сообщалось о том, что украинскую теннисистку Марту Костюк по прибытии в Австралию отправили на строгий карантин из-за коронавируса у другого пассажира ее рейса.

Поделись:
Теги: Australia Open, карантин, Наоми Осака
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь