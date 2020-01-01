Участники Australian Open хотели устроить протест из-за карантинных правил
Несколько теннисистов, участвующих в Australian Open, попытались нарушить правила карантина во время турнира, написал в своем Twitter-аккаунте журналист Лука Фьорино.
По информации источника теннисистов разозлила фотография Наоми Осаки, которая находится в Аделаиде и уже тренируется. Из-за этого другие теннисисты были готовы объявить бойкот.
Однако, организаторы Australian Open сообщили о том, что в разных штатах Австралии карантинные правила и ограничения различаются. Поэтому в Аделаиду теннисисты могли привезти больше членов команды.
Также сообщается о том, что некоторые игроки недовольны долгими очередями на сдачу коронавирусных тестов, велотренажерами не во всех номерах.
Ранее сообщалось о том, что украинскую теннисистку Марту Костюк по прибытии в Австралию отправили на строгий карантин из-за коронавируса у другого пассажира ее рейса.
Полная версия правил