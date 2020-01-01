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Костюк отправили на строгий карантин из-за коронавируса у пассажира ее рейса

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Еще 23 спортсмена помимо украинки не смогут тренироваться в Австралии.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк прибыла в Австралию, где 8 февраля начнется первый в сезоне турнир Большого шлема - Australian Open.

После прилета в Мельбурн стало известно, что Костюк отправится на 14 дней в гостиницу на строгий карантин без возможности проводить 5 часов в день на тренировках.

Украинка опубликовала в своем Twitter официальное письмо, из которого следует, что у одного из пассажиров ее рейса, следовавшего из Абу-Даби в Мельбурн, был обнаружен коронавирус. Согласно протоколу безопасности, теннисистка не сможет покидать отель из-за этого.

Таким образом, Костюк не сможет полноценно подготовиться к турниру.

Помимо украинки, на строгий карантин также были отправлены еще 23 теннисиста, летевшие этим рейсом. Среди них - чемпионка Australian Open-2016 Анжелика Кербер, Бьянка Андрееску, Каролина Плишкова, Белинда Бенчич, Мария Саккари и Светлана Кузнецова.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 8 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк поднимется на рекордную позицию в рейтинге WTA.

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Теги: теннис, Марта Костюк, карантин, коронавирус, Australian Open, COVID-19
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