Свитолина даже на карантине нашла способ быть с Монфисом

Украинка находится на карантине в Австралии, по правилам которого ей нельзя видеться со своим бойфрендом.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прибыла в Австралию, где находится на двухнедельным карантином перед стартом Australian Open.

По условиям карантина, украинке нельзя видеться со своим возлюбленным Гаэлем Монфисом. Однако теннисистка нашла способ быть вместе с парнем в ближайшие две недели.

“Даже карантин не помешает нам вместе делать видео для TikTok“, - написала Свитолина в Instagram, прикрепив небольшой ролик.

Ранее Элина Свитолина рассказала, что начала работу с психотерапевтом.