Свитолина даже на карантине нашла способ быть с Монфисом
Украинка находится на карантине в Австралии, по правилам которого ей нельзя видеться со своим бойфрендом.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прибыла в Австралию, где находится на двухнедельным карантином перед стартом Australian Open.
По условиям карантина, украинке нельзя видеться со своим возлюбленным Гаэлем Монфисом. Однако теннисистка нашла способ быть вместе с парнем в ближайшие две недели.
“Даже карантин не помешает нам вместе делать видео для TikTok“, - написала Свитолина в Instagram, прикрепив небольшой ролик.
Ранее Элина Свитолина рассказала, что начала работу с психотерапевтом.
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