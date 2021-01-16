Переключиться на мобильную версию

Свитолина даже на карантине нашла способ быть с Монфисом

Комментариев: 1
Украинка находится на карантине в Австралии, по правилам которого ей нельзя видеться со своим бойфрендом.
Гаэль Монфис и Элина Свитолина
Гаэль Монфис и Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прибыла в Австралию, где находится на двухнедельным карантином перед стартом Australian Open.

По условиям карантина, украинке нельзя видеться со своим возлюбленным Гаэлем Монфисом. Однако теннисистка нашла способ быть вместе с парнем в ближайшие две недели.

“Даже карантин не помешает нам вместе делать видео для TikTok“, - написала Свитолина в Instagram, прикрепив небольшой ролик.

Ранее Элина Свитолина рассказала, что начала работу с психотерапевтом.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, Гаэль Монфис, карантин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
mzassaww    16.01.2021, 14:27
Оценка:  0
mzassaww
Вот что Монфисов"питон животворящий"с бабами делает!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь