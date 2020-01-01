Ястремская имеет шанс выступить на Australian Open

Украинка может оспорить свое отстранение от соревнований.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская имеет шансы получить разрешение на участие в турнирах в Мельбурне, в частности на Australian Open, несмотря на проваленный допинг-тест.

Об этом сообщает журналист Тумаини Карайол со ссылкой на слова ITF.

Украинка все еще может оспорить свое отстранение от тенниса. В случае, если ее запрос удовлетворят, она сможет возобновить выступления немедленно.

Добавим, что Ястремская отправилась в Мельбурн.