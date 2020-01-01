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Ястремская имеет шанс выступить на Australian Open

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Украинка может оспорить свое отстранение от соревнований.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская имеет шансы получить разрешение на участие в турнирах в Мельбурне, в частности на Australian Open, несмотря на проваленный допинг-тест.

Об этом сообщает журналист Тумаини Карайол со ссылкой на слова ITF.

Украинка все еще может оспорить свое отстранение от тенниса. В случае, если ее запрос удовлетворят, она сможет возобновить выступления немедленно.

Добавим, что Ястремская отправилась в Мельбурн.

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Теги: Даяна Ястремская, теннис, Australian Open
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