Переключиться на мобильную версию

Стаховский высказался о целях на Australian Open

Комментариев: 0
Сергей Стаховский рад, что сыграет в Мельбурне в этом году.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал Суспильне свое успешное выступление в квалификации Australian Open, условия в Дохе и ожидания от турнира в Мельбурне.

"Конечно, мне приятно, что я впервые в карьере прошел квалификацию на Australian Open. Я боролся девять или восемь раз в основной сетке, но квалификацию никогда не проходил именно здесь.

Я преодолевал ее на Уимблдоне, на Ролан Гаррос. На US Open тоже, кажется, еще ни разу не проходил. Поэтому в 35 лет - это приятный подарок. В принципе, потому что это были соревнования для всех, у всех была напряжение, все были скованы. Но я смотрел последние матчи квалификации, это был очень мощный и сильный теннис.

Если честно, квалификация была очень интересной. Во-первых, потому что впервые в истории проходила не на территории Австралии, а мы играли в Катаре. В принципе, все теннисисты были знакомы с этим комплексом, так как здесь очень давно проходят соревнования серии ATP 250. Поэтому мы знали, куда мы едем. Мы даже знали отель, потому что раньше в нем жили.

По организации, то было действительно тяжеловато, потому что было много составляющих, которые происходили медленно или не работали так, как должны были бы. Но в целом, если брать во внимание, что все было нужно делать в отеле, то есть не было болл-боев, нельзя было сходить в душ на корте, не было еды - это в действительности все получилось довольно достойно. И уровень матчей был довольно серьезным.

Конечно, я доволен, что поеду в Австралию. Это будет трудно, потому что две недели карантина придется провести еще в Австралии, но для меня это очень классно, что я могу приехать туда еще раз и сыграть", - отметил Стаховский.

Поделись:
Теги: Сергей Стаховский, Australian Open, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь