Стаховский высказался о целях на Australian Open

Сергей Стаховский рад, что сыграет в Мельбурне в этом году.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал Суспильне свое успешное выступление в квалификации Australian Open, условия в Дохе и ожидания от турнира в Мельбурне.

"Конечно, мне приятно, что я впервые в карьере прошел квалификацию на Australian Open. Я боролся девять или восемь раз в основной сетке, но квалификацию никогда не проходил именно здесь.

Я преодолевал ее на Уимблдоне, на Ролан Гаррос. На US Open тоже, кажется, еще ни разу не проходил. Поэтому в 35 лет - это приятный подарок. В принципе, потому что это были соревнования для всех, у всех была напряжение, все были скованы. Но я смотрел последние матчи квалификации, это был очень мощный и сильный теннис.

Если честно, квалификация была очень интересной. Во-первых, потому что впервые в истории проходила не на территории Австралии, а мы играли в Катаре. В принципе, все теннисисты были знакомы с этим комплексом, так как здесь очень давно проходят соревнования серии ATP 250. Поэтому мы знали, куда мы едем. Мы даже знали отель, потому что раньше в нем жили.

По организации, то было действительно тяжеловато, потому что было много составляющих, которые происходили медленно или не работали так, как должны были бы. Но в целом, если брать во внимание, что все было нужно делать в отеле, то есть не было болл-боев, нельзя было сходить в душ на корте, не было еды - это в действительности все получилось довольно достойно. И уровень матчей был довольно серьезным.

Конечно, я доволен, что поеду в Австралию. Это будет трудно, потому что две недели карантина придется провести еще в Австралии, но для меня это очень классно, что я могу приехать туда еще раз и сыграть", - отметил Стаховский.