Энди Маррей "подхватил" коронавирус

Именитый теннисист рискует пропустить Australian Open.

Известный теннисист Энди Маррей может пропустить первый турнир Большого шлема в нынешнем сезоне - Australian Open.

Как сообщает Tennis Majors, 33-летний теннисист сдал положительный тест на коронавирус. Ближайшие дни он проведет дома на самоизоляции.

При этом утверждается, что Маррей по-прежнему рассчитывает поехать на Открытый чемпионат Австралии. Пока он отложил свой вылет на неопределенный срок, но надеется, что ему позволят сыграть, даже если он прилетит позже установленного срока прибытия участников.

Стоит сказать, что в последние дни Энди тренировался в Национальном теннисном центре в Рохэмптоне, где на днях была зафиксирована вспышка коронавируса.