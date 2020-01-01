Переключиться на мобильную версию

Энди Маррей "подхватил" коронавирус

Комментариев: 0
Именитый теннисист рискует пропустить Australian Open.
Энди Маррей
Энди Маррей
Getty Images

Известный теннисист Энди Маррей может пропустить первый турнир Большого шлема в нынешнем сезоне - Australian Open.

Как сообщает Tennis Majors, 33-летний теннисист сдал положительный тест на коронавирус. Ближайшие дни он проведет дома на самоизоляции.

При этом утверждается, что Маррей по-прежнему рассчитывает поехать на Открытый чемпионат Австралии. Пока он отложил свой вылет на неопределенный срок, но надеется, что ему позволят сыграть, даже если он прилетит позже установленного срока прибытия участников.

Стоит сказать, что в последние дни Энди тренировался в Национальном теннисном центре в Рохэмптоне, где на днях была зафиксирована вспышка коронавируса.

Поделись:
Теги: Australian Open, Энди Маррей, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь