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Надаль приедет на Australian Open без тренера

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Карлос Мойя решил остаться в Испании из-за коронавируса.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль на первый турнир Большого Шлема в сезоне Australian Open приедет без своего тренера Карлоса Мойи.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Испании Мойя предпочел остаться дома.

«Поговорив, мы с Рафой решили, что я не поеду в Австралию с командой. Буду смотреть турнир из дому, оставшись со своей семьей, родителями и детьми из-за непростой ситуации в Испании с коронавирусом», - написал Мойя в своем Twitter-аккаунте.

Australian Open-2021, который пройдет с 8 по 21 февраля, станет для Надаля 16-м в карьере. Свою единственую победу на австралийском турнире Большого Шлема испанец одержал в 2009-м году. После этого он еще  четыре раза выходил в финал.

Сезон 2021 года Надаль начнет с выступления на турнире ATP Cup в Мельбурне c 1 по 5 февраля.

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Теги: Australian Open, Рафаэль Надаль
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