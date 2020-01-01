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Стаховский вышел в основую сетку Australian Open

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Украинец сыграет в основной сетке Мельбурна впервые с 2016 года.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно преодолел квалификацию Открытого чемпионата Австралии по теннису, которая в этом году проходила в Дохе (Катар).
  
35-летний украинец в финале отбора обыграл 19-летнего Дэйна Суини из Австралии, получившего от организаторов вайлд-кард.

Статистика матча Сергей Стаховский - Дэйн Суини
Статистика матча Сергей Стаховский - Дэйн Суини

 
Australian Open (Доха). Финал квалификации

Сергей Стаховский (Украина) – Дэйн Суини (Австралия) – 2:6, 6:3, 6:1
 
Сергей стал единственным из украинцев, которому удалось преодолеть сито квалификации. Ранее мужской турнир покинул Илья Марченко, женский – Катарина Завацка, Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

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Теги: Сергей Стаховский, Australian Open, теннис
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