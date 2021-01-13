Соболенко выиграла титул в Абу-Даби, разбив обидчицу Свитолиной и Костюк

Арина Соболенко триумфовала на турнире в Абу-Даби.

Арина Соболенко выиграла турнир WTA в Абу-Даби, победив в двух сетах Веронику Кудерметову.

Для триумфа 22-летней белоруске хватило чуть больше часа. Соболенко подала пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть из 12 брейкпоинтов.

WTA. Абу-Даби. Финал

Арина Соболенко (Беларусь, 9) — Вероника Кудерметова (Россия) 2:0 (6:2, 6:2)

Для Арины победа в Абу-Даби стала второй кряду на турнирах WTA. В ноябре Соболенко выиграла заключительный турнир 2020 года в Линце.

Россиянка Кудерметова на пути в финал выбила двух представительниц Украины: в четвертьфинале она разобралась с Элиной Свитолиной, в полуфинале — с Мартой Костюк.