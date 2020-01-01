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Цуренко уступила в финале квалификации Australian Open

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Однако, украинка сохраняет шансы сыграть в Мельберге.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла в решающем раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.

В финале отбора украинка, получившая 30-й номер посева, проиграла 15-й сеяной россиянке Людмиле Самсоновой – 6:7(1), 2:6

Соперницы провели на корте около 1,5 часа. Цуренко реализовала 4 из 7 брейкпоинтов, а Самсонова - 6 из 8.

Таким образом, ни одна из украинок не сумела преодолеть сито квалификации, но Леся Цуренко сохраняет шансы попасть в основу турнира как "лаки-лузер".

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Теги: Леся Цуренко, Australian Open
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