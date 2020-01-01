Цуренко уступила в финале квалификации Australian Open
Однако, украинка сохраняет шансы сыграть в Мельберге.
Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла в решающем раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.
В финале отбора украинка, получившая 30-й номер посева, проиграла 15-й сеяной россиянке Людмиле Самсоновой – 6:7(1), 2:6
Соперницы провели на корте около 1,5 часа. Цуренко реализовала 4 из 7 брейкпоинтов, а Самсонова - 6 из 8.
Таким образом, ни одна из украинок не сумела преодолеть сито квалификации, но Леся Цуренко сохраняет шансы попасть в основу турнира как "лаки-лузер".
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