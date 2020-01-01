Переключиться на мобильную версию

Цуренко прошла в финал квалификации Australian Open

Комментариев: 0
Украинка уверенно обыграла теннисистку из Нидерландов.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал квалификации первого турнира Большого Шлема сезона Australian Open.

В полуфинале Цуренко в двух сетах бех проблем обыграла нидерландскую теннисистку Лесли Паттинама Керкхофе.

В первом сете соперницы обменялись победами на своих подачах в первых шести геймах, однако при счете 4:5 Цуренко смогла выиграть гейм на подаче Паттинама Керкхофе, а потом, на своей подаче, выиграть сет 6:4.

Во втором сете соперницы по очереди выиграли по гейму на чужих подачах, после чего Цуренко на подаче нидерландки сделала счет 2:1, выиграв следом свои подачи. Паттинама Керкхофе выиграла еще один гейм на своих подачах, однако после этого Цуренко не отдала ни одного гейма и выиграла сет со счетом 6:2.

В финале квалификации Australian Open Цуренко сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой. Матч состоится 13 января.

Поделись:
Теги: Леся Цуренко, Australian Open, Квалификация
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь