Цуренко прошла в финал квалификации Australian Open

Украинка уверенно обыграла теннисистку из Нидерландов.

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал квалификации первого турнира Большого Шлема сезона Australian Open.

В полуфинале Цуренко в двух сетах бех проблем обыграла нидерландскую теннисистку Лесли Паттинама Керкхофе.

В первом сете соперницы обменялись победами на своих подачах в первых шести геймах, однако при счете 4:5 Цуренко смогла выиграть гейм на подаче Паттинама Керкхофе, а потом, на своей подаче, выиграть сет 6:4.

Во втором сете соперницы по очереди выиграли по гейму на чужих подачах, после чего Цуренко на подаче нидерландки сделала счет 2:1, выиграв следом свои подачи. Паттинама Керкхофе выиграла еще один гейм на своих подачах, однако после этого Цуренко не отдала ни одного гейма и выиграла сет со счетом 6:2.

В финале квалификации Australian Open Цуренко сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой. Матч состоится 13 января.