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Стаховский вышел в финал квалификации Australian Open

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Украинец в двух сетах обыграл представителя Австралии.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вышел в финал квалификации на первый турнир Большого Шлема сезона Australian Open.

В полуфинале Стаховский в двух сетах переиграл австралийца Джейсона Кублера. В первом сете игра дошла до тайбрейка, в котором украинец победил со счетом 7:6, а второй сет Стаховский до тайбрейка доводить не стал — 6:4.

В финале украинский теннисист сыграет против еще одного австралийца Дэна Суини. Матч состоится 13 января и начнется в 9:30 утра.

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Теги: Сергей Стаховский, ATP, Australian Open, квалификация
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