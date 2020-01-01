Стаховский вышел в финал квалификации Australian Open

Украинец в двух сетах обыграл представителя Австралии.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вышел в финал квалификации на первый турнир Большого Шлема сезона Australian Open.

В полуфинале Стаховский в двух сетах переиграл австралийца Джейсона Кублера. В первом сете игра дошла до тайбрейка, в котором украинец победил со счетом 7:6, а второй сет Стаховский до тайбрейка доводить не стал — 6:4.

В финале украинский теннисист сыграет против еще одного австралийца Дэна Суини. Матч состоится 13 января и начнется в 9:30 утра.