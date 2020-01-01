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Костюк поднимется на рекордную позицию в рейтинге WTA

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Выход в полуфинал турнира в Абу-Даби позволил украинке обновить личный рекорд.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк поднимется на наивысшую в карьере позицию в рейтинге WTA.

Благодаря выходу в полуфинал стартового турнира сезона в Абу-Даби, первому полуфиналу в своей карьере, Костюк займет 78-ю позицию в мировом рейтинге теннисисток. Ранее наивысшим местом украинки было 97-я строчка.

Напоминаем, что Марта Костюк выбыла в полуфинале турнира в Абу-Даби, уступив в двух сетах россиянке Веронике Кудерметовой.

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Теги: WTA, рейтинг, Марта Костюк
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