Костюк поднимется на рекордную позицию в рейтинге WTA

Выход в полуфинал турнира в Абу-Даби позволил украинке обновить личный рекорд.

Украинская теннисистка Марта Костюк поднимется на наивысшую в карьере позицию в рейтинге WTA.

Благодаря выходу в полуфинал стартового турнира сезона в Абу-Даби, первому полуфиналу в своей карьере, Костюк займет 78-ю позицию в мировом рейтинге теннисисток. Ранее наивысшим местом украинки было 97-я строчка.

Напоминаем, что Марта Костюк выбыла в полуфинале турнира в Абу-Даби, уступив в двух сетах россиянке Веронике Кудерметовой.