Костюк - Кудерметова: обзор полуфинального матча в Абу-Даби
Третья ракетка Украины остановилась в шаге от финала первого турнира в новом сезоне.
Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла преодолеть полуфинал турнира WTA в Абу-Даби, уступив россиянке Веронику Кудерметовой.
Матч завершился по итогам двух сетов со счетом 6:7, 4:6 и продолжался 1 час и 45 минут.
В финале турнира Кудерметова сыграет против представительницы Беларуси Арины Соболенко.
Вашему вниманию обзор матча Костюк - Кудерметова:
Полуфинал, Абу-Даби
Марта Костюк (Украина) - Вероника Кудерметова (Россия) 6:7, 4:6
Напомним, что в четвертьфинале турнира Кудерметова обыграла еще одну украинку - Элину Свитолину.
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