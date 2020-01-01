Костюк - Кудерметова: обзор полуфинального матча в Абу-Даби

Третья ракетка Украины остановилась в шаге от финала первого турнира в новом сезоне.

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла преодолеть полуфинал турнира WTA в Абу-Даби, уступив россиянке Веронику Кудерметовой.

Матч завершился по итогам двух сетов со счетом 6:7, 4:6 и продолжался 1 час и 45 минут.

В финале турнира Кудерметова сыграет против представительницы Беларуси Арины Соболенко.

Вашему вниманию обзор матча Костюк - Кудерметова:

Полуфинал, Абу-Даби

Марта Костюк (Украина) - Вероника Кудерметова (Россия) 6:7, 4:6

Напомним, что в четвертьфинале турнира Кудерметова обыграла еще одну украинку - Элину Свитолину.