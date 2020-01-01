Костюк вылетела с турнира в Абу-Даби вслед за Свитолиной, проиграв Кудерметовой

Украинка не смогла выйти в финал, проиграв в двух сетах.

Марта Костюк проиграла россиянке Веронике Кудерметовой в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби.

В первой партии соперницы оформили по два брейка и решили судьбу партии на тайбрейке. Во втором сете Марта проиграла решающий гейм на своей подаче.

Полуфинал, Абу-Даби

Марта Костюк (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) 6:7, 4:6

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Костюк выполнила семь подач на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-поинта из шести.

Что касается Кудерметова, то она сделала шесть эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из девяти.

Вчера в матче 1/4 финала Кудерметова обыграла другую представительницу Украины - первую ракетку страны Элину Свитолину.

В финале турнира Кудермотова сыграет против представительницы Беларуси Арины Соболенко.