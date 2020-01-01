Костюк вылетела с турнира в Абу-Даби вслед за Свитолиной, проиграв Кудерметовой
Марта Костюк проиграла россиянке Веронике Кудерметовой в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби.
В первой партии соперницы оформили по два брейка и решили судьбу партии на тайбрейке. Во втором сете Марта проиграла решающий гейм на своей подаче.
Полуфинал, Абу-Даби
Марта Костюк (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) 6:7, 4:6
Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Костюк выполнила семь подач на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-поинта из шести.
Что касается Кудерметова, то она сделала шесть эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из девяти.
Вчера в матче 1/4 финала Кудерметова обыграла другую представительницу Украины - первую ракетку страны Элину Свитолину.
В финале турнира Кудермотова сыграет против представительницы Беларуси Арины Соболенко.
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