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Определилась потенциальная соперница Костюк в финале Абу-Даби

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В полуфинале Костюк встретиться с Кудерметовой.
Арина Соболенко
Арина Соболенко
Getty Images

Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира WTA в Абу-Даби, обыграв представительницу Греции Марию Саккари.

Четвертая сеяная представительница Беларуси подала восемь эйсов и реализовала четыре из девяти брейкпоинтов, у Саккари — две подачи навылет и единственный реализованный брейк.

WTA. Абу-Даби. 1/2 финала

Мария Саккари (Греция, 9) — Арина Соболенко (Беларусь, 4) 0:2 (3:6, 2:6)

Соперницы встречались между собой в четвертый раз. Арина празднует третью победу подряд в матчах с Саккари.

Во втором полуфинале сыграет украинка Марта Костюк, соперницей которой станет обидчица Элины Свитолиной - россиянка Вероника Кудерметова.

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Теги: Арина Соболенко, Мария Саккари, теннис
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