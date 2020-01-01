Определилась потенциальная соперница Костюк в финале Абу-Даби

В полуфинале Костюк встретиться с Кудерметовой.

Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира WTA в Абу-Даби, обыграв представительницу Греции Марию Саккари.

Четвертая сеяная представительница Беларуси подала восемь эйсов и реализовала четыре из девяти брейкпоинтов, у Саккари — две подачи навылет и единственный реализованный брейк.

WTA. Абу-Даби. 1/2 финала

Мария Саккари (Греция, 9) — Арина Соболенко (Беларусь, 4) 0:2 (3:6, 2:6)

Соперницы встречались между собой в четвертый раз. Арина празднует третью победу подряд в матчах с Саккари.

Во втором полуфинале сыграет украинка Марта Костюк, соперницей которой станет обидчица Элины Свитолиной - россиянка Вероника Кудерметова.