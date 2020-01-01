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Костюк — Соррибес Тормо: обзор четвертьфинального матча в Абу-Даби

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Украинка совершила мощный камбэк в четвертьфинале турнира в ОАЭ.
Костюк — Соррибес Тормо: обзор четвертьфинального матча в Абу-Даби

Третья ракетка Украины Марта Костюк смогла обыграть испанку Сару Соррибес Тормо в четвертьфинале турнира WTA в Абу-Даби.

Украинка обыграла свою соперницу по итогам трех сетов, которые завершились со счетом 0:6, 6:1, 6:4.

Вашему вниманию обзор матча Костюк - Соррибес Тормо:

Четвертьфинал, Абу-Даби

Марта Костюк (Украина) - Сара Соррибес Тормо (Испания) 0:6, 6:1, 6:4.

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