Костюк — Соррибес Тормо: обзор четвертьфинального матча в Абу-Даби
Украинка совершила мощный камбэк в четвертьфинале турнира в ОАЭ.
Третья ракетка Украины Марта Костюк смогла обыграть испанку Сару Соррибес Тормо в четвертьфинале турнира WTA в Абу-Даби.
Украинка обыграла свою соперницу по итогам трех сетов, которые завершились со счетом 0:6, 6:1, 6:4.
Вашему вниманию обзор матча Костюк - Соррибес Тормо:
Четвертьфинал, Абу-Даби
Марта Костюк (Украина) - Сара Соррибес Тормо (Испания) 0:6, 6:1, 6:4.
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