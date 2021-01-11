Свитолина проиграла Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Абу-Даби

Украинка снова в трех сетах уступила россиянке.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть стадию четвертьфинала турнира WTA в Абу-Даби.

Первая ракетка Украины и пятая в мире по итогам трех сетов уступила россиянке Веронике Кудерметовой со счетом 7:5, 3:6, 6:7.

Матч продолжался 2 часа и 37 минут. На счету украинки четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейков из 11.

Также отметим, что это была вторая встреча теннисисток, где россиянка снова одержала победу в трех сетах.

В полуфинале Кудерметова сыграет с украинкой Мартой Костюк, которая ранее обыграла испанку Сару Соррибес Тормо.