Калинина и Цуренко успешно стартовали в квалификации Australian Open

Украинки на шаг приблизились к попаданию в основную сетку.

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Леся Цуренко одержали победу в своих стартовых матчах квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Калинина без проблем обыграла представительницу Турции Пемру Озген - 6:1, 6:1. Встреча продолжалась всего 52 минуты, за это время наша спортсменка реализовала пять брейк-поинтов из восьми, дважды подала навылет и допустила две двойные ошибки.

В полуфинале квалификации девушка сыграет против словенки Кайи Юван.

Цуренко на старте квалификации обыграла австралийку Ивану Попович. Встреча продолжалась 1 час и 45 минуты и завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:2. Во втором раунде квалификации Леся встретится с представительницей Нидерландов Лесли Керкхове.

Напомним, что в основе Australian Open выступят как минимум две украинке - Элина Свитолина и Марта Костюк. Участие Даяны Ястремской в турнире под вопросом из-за допингового скандала.