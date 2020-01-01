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Свитолина: Жду возможности отомстить Кудерметовой

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Теннисистка поделилась ожиданиями от предстоящей схватки с россиянкой.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу над россиянкой Екатериной Александровой в 1/8 финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

"Моя соперница очень здорово пробивала, даже в движении, с любой точки корта. Мне было очень непросто вернуться в игру, проигрывая 3:5. Я пыталась сосредоточиться на каждом моменте, чтобы конечный результат матча не дал забыть тот хороший теннис, что мне удалось показать в начале встречи".

В следующем раунде украинку ожидает матч с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Соперницы встречались между собой лишь единожды - в 2019 году Элина уступила Кудерметовой на Кубке Кремля.

"Это будет хорошая дуэль. Я с нетерпением жду возможности отомстить ей за поражение и взять реванш. Вероника играет довольно плоскими ударами, постараюсь подготовиться к такой манере игры", - цитирует Свитолину официальный сайт WTA

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Теги: Элина Свитолина, Екатерина Александрова, теннис
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