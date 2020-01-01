Свитолина - Александрова: обзор матча третьего круга в Абу-Даби
Вашему вниманию самые острые моменты встречи.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно обыграла россиянку Екатерину Александрову в матче третьего круга турнира WTA в Абу-Даби.
Украинская теннисистка сумела одолеть свою соперницу за три сета.
Вашему вниманию обзор матча Свитолина - Александрова:
Второй круг, Абу-Даби
Элина Свитолина - Екатерина Александрова 6:2, 6:7, 7:6 (10).
В четвертьфинале украинка встретится с Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA).
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