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Свитолина - Александрова: обзор матча третьего круга в Абу-Даби

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Вашему вниманию самые острые моменты встречи.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно обыграла россиянку Екатерину Александрову в матче третьего круга турнира WTA в Абу-Даби.

Украинская теннисистка сумела одолеть свою соперницу за три сета.

Вашему вниманию обзор матча Свитолина - Александрова:

Второй круг, Абу-Даби

Элина Свитолина - Екатерина Александрова 6:2, 6:7, 7:6 (10).

В четвертьфинале украинка встретится с Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA).

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Абу Даби, Екатерина Александрова
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