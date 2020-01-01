Свитолина - Александрова: обзор матча третьего круга в Абу-Даби

Вашему вниманию самые острые моменты встречи.

Элина Свитолина Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно обыграла россиянку Екатерину Александрову в матче третьего круга турнира WTA в Абу-Даби.

Украинская теннисистка сумела одолеть свою соперницу за три сета.

Вашему вниманию обзор матча Свитолина - Александрова:

Второй круг, Абу-Даби

Элина Свитолина - Екатерина Александрова 6:2, 6:7, 7:6 (10).

В четвертьфинале украинка встретится с Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA).