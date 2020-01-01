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Марченко зачехлил ракетку на старте квалификации Australian Open

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Украинец покинул розыгрыш после первой же игры.
Илья Марченко
Илья Марченко
БТУ

Вторая ракетка Украины Илья Марченко не сыграет в этом году на Australian Open. Наш теннисист проиграл в первом же раунде квалификации Киммеру Коппеянсу из Бельгии 6:7(2), 3:6.

По ходу первого сета Марченко проигрывал 1:4, но сумел отыграться и подавал на сет, но не сумел выиграть гейм на своей подаче при счете 6:5.

Во второй партии украинец не реализовал два брейкпоинта, тогда как бельгийцу удалось оформить два брейка.

За два часа матча Марченко четыре раза подал на вылет, имел четыре двойных ошибки и реализовал 2 из четырех брейк-пойнтов.

Таким образом, у Украины лишь Сергей Стаховский остается в мужской сетке квалификации к Australian Open.

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Теги: Илья Марченко, теннис
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