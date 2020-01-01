Стаховский успешно стартовал в квалификации Australian Open

Украинский теннисист обыграл представителя Испании.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прошел первый круг квалификации Australian Open, которая началась в Дубаи.

В стартовом матче отбора Стаховский в двух сетах обыграл 28-го сеянного в квалификации испанца Бернабе Сапата Миральеса 7:6(4), 6:4.

По ходу первого сета Стаховский выигрывал 5:3, но не сумел подать на сет, проиграв три гейма подряд. Правда, дальше уже украинец взял подачу соперника, а дальше выиграл на тай-брейке.

Во втором сете все решил брейк украинца в девятом гейме. В решающем гейме украинец трижды ушел от брейк-пойнта соперника и с первой попытки реализовал матч-пойнт.

За 1 час и 49 минут игры Стаховский сделал три эйса, допустил три двойных ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов.

В следующем матче Стаховский сыграет против обладателя уайлд-кард австралийца Джейсона Кублера.

Напомним, Свитолина в тяжелом матче переиграла Александрову, пробившись в 1/4 финала Абу-Даби.