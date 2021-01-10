Свитолина обыграла Александрову в трех сетах и вышла в 1/4 турнира в Абу-Даби

Украинка вырвала победу благодаря уверенной игре в концовке третьего сета.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). В поединке 1/8 финала девушка обыграла россиянку Екатерину Александрову.

Матч длился 2 часа 35 минут и завершился со счетом 6:2, 6:7, 7:6 (10). В первом сете Элина не испытала проблем с соперницей, выиграв три гейма на подаче россиянки.

Вторая партия прошла не так легко - на тай-брейке увереннее сыграла Александрова. Но в решающем сете украинка показала характер и все же довела дело до победы. На тай-брейке Элина отыграла два матч-бола и обыграла соперницу со счетом 10:8.

Статистика матча Свитолина - Александрова Скриншот

За два с половиной часа Свитолина допустила четыре двойных ошибки, сделала шесть эйсов и реализовала семь брейк-поинтов из 13. Напомним, что в четвертьфинале украинка встретится с Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA).

Ранее сообщалось, что еще одна украинка Марта Костюк прошла в четвертый раунд турнира в Абу-Даби.