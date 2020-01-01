Переключиться на мобильную версию

Украинский теннисист выиграл турнир в Тунисе

Комментариев: 0
Эрик Ваншельбойм выиграл второй профессиональный титул в карьере.
Украинский теннисист выиграл турнир в Тунисе

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм стал победителем турнира ITF в Монастыре (Тунис).

В финале 19-летний украинец обыграл местного теннисииста Скандера Мансури, посеянного под третьим номером - 3:6, 6:4, 6:3.

В финале украинец допустил две двойные ошибки, сделал шесть брейков и проиграл пять геймов на своей подаче.

Это второй выигранный турнира Ваншельбойма на профессиональном уровне - в 2019 году он стал чемпионом также 15-тысячника в китайском Аньнине.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь