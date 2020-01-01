Украинский теннисист выиграл турнир в Тунисе

Эрик Ваншельбойм выиграл второй профессиональный титул в карьере.

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм стал победителем турнира ITF в Монастыре (Тунис).

В финале 19-летний украинец обыграл местного теннисииста Скандера Мансури, посеянного под третьим номером - 3:6, 6:4, 6:3.

В финале украинец допустил две двойные ошибки, сделал шесть брейков и проиграл пять геймов на своей подаче.

Это второй выигранный турнира Ваншельбойма на профессиональном уровне - в 2019 году он стал чемпионом также 15-тысячника в китайском Аньнине.