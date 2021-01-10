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Костюк уничтожила Зиданшек и вышла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби

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Украинка не испытала проблем в матче против словенской теннисистки.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая является 99-й ракеткой мира, уверенно разобралась с представительницей Словении Тамарой Зиданшек (№87 WTA) в рамках 1/8 финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

Наша соотечественница справилась с Зиданшек за 54 минуты, отдав сопернице всего лишь 2 гейма. По ходу встречи Костюк подала 1 эйс и ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру.

Абу-Даби, 1/8 финала.
Открытые корты, хард.

Марта Костюк (Украина) - Тамара Зиданшек (Словения) - 6:1, 6:1

Отметим, что теннисистки впервые встретились на корте.

Напомним, в предыдущем раунде Марта Костюк обыграла Сэ Шувэй из Тайваня.

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Теги: Марта Костюк, теннис, WTA
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Комментариев (1)
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Духовный_скреп    10.01.2021, 12:03
Оценка:  +5
Духовный_скреп
Красивая девушка,как и все украинки.
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