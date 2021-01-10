Костюк уничтожила Зиданшек и вышла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Украинка не испытала проблем в матче против словенской теннисистки.
Украинская теннисистка Марта Костюк, которая является 99-й ракеткой мира, уверенно разобралась с представительницей Словении Тамарой Зиданшек (№87 WTA) в рамках 1/8 финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ).
Наша соотечественница справилась с Зиданшек за 54 минуты, отдав сопернице всего лишь 2 гейма. По ходу встречи Костюк подала 1 эйс и ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру.
Абу-Даби, 1/8 финала.
Открытые корты, хард.
Марта Костюк (Украина) - Тамара Зиданшек (Словения) - 6:1, 6:1
Отметим, что теннисистки впервые встретились на корте.
Напомним, в предыдущем раунде Марта Костюк обыграла Сэ Шувэй из Тайваня.
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