Костюк уничтожила Зиданшек и вышла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Украинка не испытала проблем в матче против словенской теннисистки.

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая является 99-й ракеткой мира, уверенно разобралась с представительницей Словении Тамарой Зиданшек (№87 WTA) в рамках 1/8 финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

Наша соотечественница справилась с Зиданшек за 54 минуты, отдав сопернице всего лишь 2 гейма. По ходу встречи Костюк подала 1 эйс и ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру.

Абу-Даби, 1/8 финала.

Открытые корты, хард.

Марта Костюк (Украина) - Тамара Зиданшек (Словения) - 6:1, 6:1

Отметим, что теннисистки впервые встретились на корте.

Напомним, в предыдущем раунде Марта Костюк обыграла Сэ Шувэй из Тайваня.