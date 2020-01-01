Костюк рассказала о подготовке к Australian Open

Первый турнир Большого Шлема в сезоне украинка начнет в основной сетки.

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о том, как будет готовиться к предстоящему первому турниру Большого Щлема в сезоне Australian Open.

Вместе с украинкой будут тренироваться еще четыре спортсменки.

«Я знаю, что из Абу-Даби вылетают три самолета и каждый летит со своей секцией, с кем тренируется на карантине. На первой неделе карантина буду тренироваться с Паулой Бадосой, а на второй к нам присоединятся Елена Рыбакина и Бьянка Андрееску. Вылетаем все в четверг», - приводит слова Костюк портал Большой теннис Украины.

Напоминаем, что сегодня Костюк смогла пройти в 1/8 финала стартового турнира WTA в Абу-Даби, в трех сетах обыграв тайваньскую теннисистку Се Сювей.