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Свитолина: Горжусь своей игрой в первом сете

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Украинская теннисистка прокомментировала матч против Веры Звонаревой.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала матч 1/16 финала стартового турнира сезона WTA в Абу-Даби, в котором она в двух сетах обыграла россиянку Веру Звонареву.

«Думаю, в первом сете был высокий уровень игры. Затем, при 4-4, у меня был шанс на брейке, которым я воспользовалась. А в конце стала играть более агрессивно и не позволила ей отыграться. Горжусь своей игрой в первом сете», - приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Напоминаем, что кроме Свитолиной, в 1/8 финала турнира WTA прошла также Марта Костюк, которая в трех сетах обыграла тайваньскую спортсменку Се Сювей.

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Теги: WTA, Элина Свитолина
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