Свитолина: Горжусь своей игрой в первом сете

Украинская теннисистка прокомментировала матч против Веры Звонаревой.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала матч 1/16 финала стартового турнира сезона WTA в Абу-Даби, в котором она в двух сетах обыграла россиянку Веру Звонареву.

«Думаю, в первом сете был высокий уровень игры. Затем, при 4-4, у меня был шанс на брейке, которым я воспользовалась. А в конце стала играть более агрессивно и не позволила ей отыграться. Горжусь своей игрой в первом сете», - приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Напоминаем, что кроме Свитолиной, в 1/8 финала турнира WTA прошла также Марта Костюк, которая в трех сетах обыграла тайваньскую спортсменку Се Сювей.